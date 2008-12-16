Комуністи теж обіцяють всеукраїнську акцію протесту

З 20 грудня Комуністична партія України розпочинає всеукраїнську акцію протесту громадян проти безробіття і бездіяльності влади.

Як повідомив УНІАН перший секретар Львівського обласного комітету КПУ Олександр КАЛИНЮК, «всеукраїнська акція протесту проти зростання рівня безробіття, зубожіння народу і бездіяльності влади розпочнеться з 20 грудня в Криму, Донецьку, Запоріжжі і далі в обласних центрах Східної і Центральної України. Львівщина приєднається до всеукраїнського політичного страйку відразу після завершення Різдвяних свят».

За словами О.КАЛИНЮКА, акція протесту на Львівщині відбуватиметься під гаслом «Геть Президента Ющенка і олігархів!» у формі масових демонстрацій, пікетувань, а також страйків на підприємствах, які скорочують робочі місця і заборгували працівникам зарплату.

О.КАЛИНЮК переконаний, що до масових акцій комуністів приєднається багато жителів, які не зважатимуть на політичну орієнтацію, оскільки «ми будемо вимагати зміни влади на чолі з Президентом ЮЩЕНКОМ, яка повністю дискредитувала себе».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні лідер фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО під час виступу у Верховній Раді закликав громадян взяти участь в акціях протесту, організованих Компартією.