В БПП назвали дешевої маніпуляцією заяви окупантів про порушення Україною прав людини в Криму

Так народний депутат України фракції Партії «Блок Петра Порошенко», голова підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Ірина Фриз, на своїй сторінці в Facebook, прокоментувала заяви так званої «влади Криму» про підготовку проекту резолюції про порушення прав людини на півострові, коли він був частиною України.

«Заява окупаційної російської влади Криму про підготовку резолюції про порушення прав людини на півострові під час перебування під контролем України є дешевою маніпуляцією. Це елементарна рефлексія на прийняття ООН резолюції щодо ситуації в Криму. Підозрюю, що ця ідея могла з'явитися лише під час бурхливого святкування Нового року з замінниками «Глоду», — зазначила Фриз.

Депутат також підкреслила, що в Росії вже давно немає непідконтрольних владі правозахисників, «отже зрозуміло, що матеріали готувалися або окупаційним режимом самостійно, чи безпосередньо на Луб'янці».

«По-друге, під час святкування, автори резолюції забули, що у кінці 80-х років Крим був частиною УРСР, що входила в СРСР. Оскільки РФ є правонаступницею Радянського Союзу, то впевнена, що Москва має всі необхідні та об’єктивні дані щодо своїх утисків населення Криму саме в той період. Мова йде як про депортацію кримсько-татарського народу в період яким так сьогодні пишаються в Кремлі, так і про ув’язнення активістів кримсько-татарського народу саме по команді з Москви чому є численні докази. По-третє, автори так званої резолюції визнають, що вона не буде прийнятою, що з самого початку свідчить про контент цього «документу». Тож раджу окупантам в Криму не сідати за розробку документів, особливо міжнародного характеру, під час тривалих свят», — зазначила Ірина Фриз.