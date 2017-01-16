Бойовики намагаються витіснити Геращенко з переговорів у Мінську

Про це повідомили джерела в тристоронній контактній групі щодо вирішення конфлікту на сході України, передає Українська правда.

За словами співрозмовника, представники бойовиків (які не є стороною переговорів у Тристоронній контактній групі – Ред.) почали застосовувати таку ж риторику, як раніше до Романа Безсмертного та Володимира Горбуліна, про нібито участь Геращенко у "державному перевороті".

"Вони заявили, що вестимуть переговори про звільнення заручників лише з Віктором Медведчуком", – додав співрозмовник УП.

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При цьому бойовики заявляли, що, "на відміну від Геращенко, в українському парламенті є люди, які шанобливо ставляться до ватажків ОРДЛО".

Крім того, бойовики в агресивній формі вимагали від представника ОБСЄ заборонити Геращенко давати інтерв’ю, говорити про повну залежність ватажків ОРДЛО від Москви.

Бойовики також вимагали пере форматування гуманітарної підгрупи.

Відповідаючи на запитання УП, співрозмовник зазначив, що самого Медведчука у Мінську в понеділок не було.

Як відомо, Медведчука, який є кумом президента РФ Володимира Путіна, включили у список переговірників на вимогу саме бойовиків. Він займається питанням звільнення заручників.

Геращенко раніше заборонили в'їзд до Російської Федерації.