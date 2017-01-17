Підозрюваний у хабарництві голова ЦВК Охендовський вдруге відмовився давати свідчення НАБУ

Як повідомила прес-служба НАБУ ввечері в понеділок, 16 січня, підозрюваний відмовився відповідати на питання детективів, пославшись на відсутність прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури під час слідчої дії.

"Однак, згідно з чинним законодавством, прокурор не зобов'язаний брати участь у допиті", – підкреслили в НАБУ.

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У Бюро нагадали, що 26 грудня Охендовський також відмовився давати свідчення, заявивши, що його захист не мав можливості ознайомитися з матеріалами справи.

"І це незважаючи на те, що 15 грудня адвокат отримав до них доступ", – запевнили в НАБУ, додавши, що зараз вирішується питання про доцільність проведення третього допиту Охендовського.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня НАБУ почало розслідування за заявою колишнього першого заступника голови СБУ Віктора Трепака. Він повідомив, що передав до НАБУ документи, які підтверджують незаконні виплати Партією регіонів готівкових коштів на суму майже 2 млрд доларів ряду колишніх і нинішніх високопосадовців, серед яких і голова ЦВК Охендовський.

Прокуратура оголосила Охендовському підозру в отриманні хабарів в особливо великих розмірах. За даними НАБУ, загальна сума хабарів, які отримав підозрюваний, становить понад 160 тис. доларів.

Голова ЦВК відкидає всі звинувачення й запевняє, що доведе свою невинуватість і не втікатиме з України.

21 грудня 2016 року суддя Солом’янського райсуду Києва Віталій Українець не задовольнив клопотання прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про відсторонення Охендовського від посади на два місяці.

16 січня Апеляційний суд м. Києва переніс на 30 січня розгляд скарги прокуратури на рішення Солом’янського районного суду про відмову у відстороненні від посади Охендовського.