Семенюк переконана, що «Турбоатом» хоче захопити Григоришин

Російський олігарх Костянтин ГРИГОРИШИН є ініціатором рейдерських атак на ВАТ «Турбоатом».

Про це заявила голова Фонду держмайна України Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН про сили, яким вигідна негайна приватизація «Турбоатому».

«Григоришин! Це захист від нього. Саме він хоче цей об’єкт і він цього не приховує», - сказала В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

«Рейдерська атака на "Турбоатом" була організована безпосередньо командою ГРИГОРИШИНА», - наголосила голова ФДМУ.

За словами В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, у разі, якщо ця спроба виявиться вдалою, то ВАТ «Турбоатом» щорічно буде приносити російському олігархові понад 100 мільйонів доларів.

Як повідомляв УНІАН, за даними Президента України Віктора ЮЩЕНКА, які він оприлюднив 19 листопада 2008 року під час відвідування ВАТ «Турбоатом», протягом останніх років це підприємство пережило 35 судових справ і багато рейдерських атак.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України включив до списку підприємств, чиї акції підлягають продажу в 2009 році, 75,22% пакет акцій ВАТ «Турбоатом». Про це йдеться в розпорядженні Кабміну від 3 грудня №1517-р. Номінальна вартість 75,22% «Турбоатому» становить 79 млн. 454 тис. грн.

Голова ФДМУ Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО вважає незаконним розпорядження Кабміну про продаж ВАТ «Турбоатом».

За її словами, продаж «Турбоатому» мотивується пошуком ефективного власника. «Але навіщо його продавати, якщо держава ефективний власник і підприємство приносить прибутки», - зазначила голова ФДМУ.

Реальними причинами негайної приватизації промислових гігантів В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО назвала «задоволення апетитів тих олігархів, які фінансуватимуть вибори».

Довідка УНІАН. ВАТ «Турбоатом» - провідне підприємство з розробки та постачання енергетичного устаткування, входить до складу провідних турбобудівних фірм світу, разом із Дженерал Електрик, Вестінгауз, Сіменс. Товариство спеціалізується на виготовленні парових турбін для ТЕС і АЕС, гідравлічних турбін для ГЕС і ГАЕС, газових турбін для ТЕС, парогенераторів та іншого енергетичного устаткування. За час роботи ВАТ «Турбоатом» виготовлено 164 турбіни для 42 АЕС у 42 країнах світу загальною потужністю 55 млн. кВт, що становить 13% світового ринку цієї продукції. Держава володіє 75,22% акцій підприємства.