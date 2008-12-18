Чорномирдін нагадав про Великий договір, який ніхто не може змінити

Чорноморський флот Росії залишиться у Криму на той термін, який передбачений Договором про дружбу, співпрацю і партнерство між Росією та Україною, заявив журналістам посол Росії в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН.

"Російський Чорноморський флот прописаний у "Великому договорі", який підписаний між нашими державами і ратифікований нашими парламентами: ЧФ в Україні, у Севастополі буде до 2017 року. Ніхто не може змінити формулювання цього договору, це виключено", - сказав В.ЧЕРНОМИРДІН, нагадавши, що цього року дія договору була автоматично продовжена ще на десять років, повідомляє РІА «Новини».

Відповідаючи на запитання, як він ставиться до того, що в підписаній трьома фракціями у парламенті України угоді про коаліцію є пункт стосовно ЧФ РФ, В.ЧЕРНОМИРДІН відзначив, що поки що не ознайомився з текстом угоди, але впевнений у тому, що ніякі коаліційні документи не можуть перекреслити "Великий договір".