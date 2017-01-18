НАЗК відновило інтерес до декларації Лещенка (документ)

Про це НАЗК повідомило у своєму запиті до Центр протидії корупції, який наприкінці 2015 року залучав Сергія Лещенка до підготовки та викладання антикорупційного курсу для студентів Києво-Могилянської Академії.

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“У Національному агентстві з питань запобігання корупції здійснюється моніторинг та контроль за виконанням актів законодавства з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та інших обмежень у діяльності народного депутата України Лещенка Сергія Анатолійовича, зокрема, стосовно дотримання ним обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності” – йдеться у запиті НАЗК.

Агентство звернулися до громадської організації по контракту з Лещенком, за яким він отримав 9 тисяч гривень за свої лекції у Могилянці.

Як повідомляв УНІАН, Національне агентство з питань запобігання корупції спрямувало до суду протокол щодо перевищення максимального розміру подарунка, отриманого Лещенком як народним депутатом.

Мова йде про так звану «знижку», яку він отримав у процесі придбання квартири в центрі Києва в розмірі 1,8 млн грн.

У разі, якщо суд визнає Лещенка винним у адміністративному правопорушенні, він повинен буде сплатити штраф 3,4 тис. грн та повернути подарунок.