Ярош відреагував на звинувачення Лаврова: Московська імперія має бути знищена

Заяву голови МЗС РФ Сергія Лаврова про те, що в анексії Криму винен Дмитро Ярош, який нібито збирався "вигнати росіян" з півострова, на той час провідник "Правого сектору" коментувати відмовився, хоча підкреслив, що проти України продовжують використовувати "відверту брехню".

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"Маразми Лаврова коментувати немає сенсу. Агресія Московської імперії проти незалежної України – факт, і закономірним є, що наш віковічний ворог використовує відверту брехню для прикриття своїх дій. Мене це не дивує. Нам, українцям, треба менше слухати "блеєння" кремлівських говорящих голів, а робити своє. Московська імперія має бути знищена! Перемога буде за нами!", - заявив нині провідник народного руху "Державницька ініціатива Яроша".

Глава МЗС РФ виправдав появу "зелених чоловічків" на півострові нібито заявою голови "Правого сектора" Дмитра Яроша про "вигнання росіян з Криму".