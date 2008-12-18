Газпром заявляє, що 1 січня Україна може залишитися без газу

«Газпром» заявляє, що часткове погашення Україною боргу за російський газ не виключає можливості припинення постачання газу з 1 січня 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Москві заявив офіційний представник правління «Газпром» Сергій КУПРІЯНОВ, відповідаючи на запитання УНІАН.

За його словами, поява інформації про здійснення платежу України – це тільки частина інформації, «отриманої від українських колег».

«Друга частина (інформації – УНІАН) полягає в тому, що більше нічого вони до нового року не заплатять. Це було нам сказано абсолютно точно і чітко», - сказав С.КУПРІЯНОВ.

Представник «Газпрому» заявив, що Україна погасила заборгованість тільки за жовтень, а платежі за листопад, грудень плюс штрафні санкції – «ми ці гроші не побачимо».

Він також сказав, що жодної схеми виходу з ситуації українська сторона не пропонує.

За словами С.КУПРІЯНОВА, проблема відключення газу з 1 січня 2009 року «після сьогоднішнього платежу тільки загострилася».

«Абсолютно очевидно, що перейти на нові прямі контракти, на яких наполягає українська сторона, залишивши за межею борг, ми не можемо», - наголосив він.

«Частковий платіж не вирішує проблеми по суті», - додав заступник голови правління «Газпрому» Олександр МЕДВЕДЄВ. Водночас він висловив сподівання, що протягом найближчих днів рішення буде знайдено, зокрема з урахуванням російських пропозицій.

Він не став деталізувати можливі варіанти вирішення газових проблем, але повідомив, що Україні пропонувалася не «одна схема».

«На жаль, жодна з них не була сприйнята українською стороною для подальшої роботи», - заявив він.

За словами О.МЕДВЕДЄВА, відносини з Україною мають довгу історію. «На жаль, вона супроводжувалася неплатежами, але з неї (історії) завжди виходили. Сподіваємося, що й у цій ситуації вихід буде знайдено», - сказав він.

О.МЕДВЕДЄВ також наголосив, що нинішня ситуація відрізняється від 2005 року – зараз контракти на постачання та транзит газу розділено. «Україна зобов`язана виконувати умови транзиту газу», - сказав він.