"Я той приклад, як система знищує людину": Савченко вважає, що її переслідують через критику влади
18:51, 18 січня 2017Політика
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Народний депутат України Надія Савченко вважає, що її переслідують через критику влади.
Савченко вважає, що її переслідують через критику влади / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні в інтерв'ю журналістам у Києві.
“Я зараз той приклад, як система знищує людину, коли вона починає говорити правду”, - сказала Савченко.
«Дуже огидно зараз дивитися, як ті люди, які мені співали оди, зараз поливають мене брудом», - додала депутат.
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Вона нагадала, що після звільнення з російської в’язниці в аеропорту заявила журналістам, що «сьогодні ви даруєте квіти, а завтра будете кидати каміння».
«І я була права», - наголосила Савченко.
При цьому вона запевнила, що й надалі всіма доступними їй законними способами викриватиме корупційні факти і говоритиме про корупцію.
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