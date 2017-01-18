"Я той приклад, як система знищує людину": Савченко вважає, що її переслідують через критику влади

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні в інтерв'ю журналістам у Києві.

“Я зараз той приклад, як система знищує людину, коли вона починає говорити правду”, - сказала Савченко.

«Дуже огидно зараз дивитися, як ті люди, які мені співали оди, зараз поливають мене брудом», - додала депутат.

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Вона нагадала, що після звільнення з російської в’язниці в аеропорту заявила журналістам, що «сьогодні ви даруєте квіти, а завтра будете кидати каміння».

«І я була права», - наголосила Савченко.

При цьому вона запевнила, що й надалі всіма доступними їй законними способами викриватиме корупційні факти і говоритиме про корупцію.