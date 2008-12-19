Стельмах каже, що Тимошенко поставила Україну на поріг дефолту

Голова правління Національного Банку України Володимир Стельмах спростовує звинувачення прем`єр-міністра Юлії Тимошенко в знеціненні гривні і заявляє, що бездарна діяльність уряду привела до того, що вже в грудні цього року країна може опинитися в ситуації внутрішнього дефолту. Про це він заявив на телеканалі "Інтер".

"Я можу навести приклад, що тільки після цієї заяви (прем`єр-міністра) вже відразу на ринку виріс курс долара, тобто знецінилася валюта майже в два рази. Вже заявляють курси 14 і більше гривень за один долар. Сьогодні в економіці України склалася дуже складна ситуація. Бездарна діяльність уряду в управлінні економікою привела до того, що вже в грудні цього року країна може бути у ситуації внутрішнього дефолту. На сьогодні уряд не має коштів для виплат по заробітних платах, пенсіях, соціальних виплатах і зобов`язаннях зовнішнього і внутрішнього характеру.

Правління НБУ України стурбоване сьогоднішньою ситуацією, коли прем`єр-міністр перейшла ту межу, яку ніхто ніколи не переступав. Особливо цинічним є той факт, що зброєю в руках політичних воєн уряду можуть бути прості люди", - сказав він.

«Дело»