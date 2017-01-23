Геращенко після запобігання замаху на нього розповість про роботу російських спецслужб з диверсій в Україні (відео)

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні о 15:00 у прес-центрі МВС я проведу прес-конференцію і розповім про системну роботу російських спецслужб з диверсійно-терористичної роботи на території України", - йдеться у його повідомленні.

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Геращенко зазначив, що лише однією з ланок цієї роботи була організація його ліквідації.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня СБУ запобігла замаху на депутата від партії "Народний фронт", радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.

Служба безпеки України оприлюднила відеодокази планування замаху на громадського діяча, народного депутата, яке готувалося і контролювалася з території Росії.