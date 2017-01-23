Депутата Логвинського обрано віце-президентом ПАРЄ

Про це Логвинський повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також"Я не здамся": президент ПАРЄ прагне повернути Росію до Асамблеї

“Чергова перемога України на міжнародному фронті - в Страсбурзі, за одностайної підтримки зали мене обрали віце-президентом Парламентської асамблеї Ради Європи”, - написав депутат.

Логвинський пообіцяв докласти всіх зусиль на новій посаді для подальшої підтримки України, відновлення її цілісності, захисту прав українських громадян.

Як повідомляв УНІАН, президентом Парламентської Асамблеї Ради Європи переобрано чинного президента, політика від Іспанії Педро Аграмунта.