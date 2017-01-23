Депутата Логвинського обрано віце-президентом ПАРЄ
16:29, 23 січня 2017Політика
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Народного депутата з фракції “Народний фронт” Георгія Логвинського обрано віце-президентом Парламентської асамблеї Ради Європи за квотою України строком на рік.
Логвинський назвав своє обрання черговою перемогою України на міжнародному фронті / Фото УНІАН
Про це Логвинський повідомив на своїй сторінці у Facebook.
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“Чергова перемога України на міжнародному фронті - в Страсбурзі, за одностайної підтримки зали мене обрали віце-президентом Парламентської асамблеї Ради Європи”, - написав депутат.
Логвинський пообіцяв докласти всіх зусиль на новій посаді для подальшої підтримки України, відновлення її цілісності, захисту прав українських громадян.
Як повідомляв УНІАН, президентом Парламентської Асамблеї Ради Європи переобрано чинного президента, політика від Іспанії Педро Аграмунта.
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