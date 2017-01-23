У ПАРЄ намагаються змінити регламент, щоб повернути росіян до сесійної зали – віце-президент

Українська делегація тримає це питання під контролем, повідомив в коментарі власному кореспонденту УНІАН у понеділок у Страсбурзі обраний віце-президентом Парламентської асамблеї Ради Європи український депутат Георгій Логвинський.

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"В ПАРЄ пропонується зняти право ставити під сумнів повноваження делегацій. Тобто є пропозиція внести зміни в регламент Ради Європи, які не дозволять ставити під сумнів повноваження делегації. Тоді, автоматично, якщо цей документ буде проголосований, російська делегація просто повертається в зал. Ми контролюємо цей процес", – розповів він.

За словами Логвинського, саме тому в ПАРЄ українська делегація проводить низку заходів, які спрямовані на донесення інформації про те, що відбувається в Криму та на сході України (на полях зимової сесії заплановані чотири таких заходи).

"Ми проводимо такі заходи, щоби показати, що вони (росіяни) порушують міжнародне право, підривають європейські цінності. Доки міжнародне право не буде відновлено, а ми не почуємо вибачення, доти ми повинні реагувати на ці факти", – наголосив політик.

Віце-президент ПАРЄ уточнив, що наразі дехто з депутатів намагається внести відповідні пропозиції до Постійного комітету (Standing Committee). "Тут є багато людей, які лобіюють ці інтереси – тут є французи, які відвідували Крим, представники Швейцарії, Нідерландів, які відкрито підтримують РФ, тому будь-який депутат має право поставити це питання. Ми робимо все, щоби цьому запобігти", – підкреслив Логвинський.

Як повідомляв УНІАН, народного депутата з фракції “Народний фронт” Логвинського обрано віце-президентом Парламентської асамблеї Ради Європи за квотою України строком на рік.