"Бачите, ми його дістали в Києві": Геращенко розповів, чому спецслужби РФ планували замах саме на нього (відео)

Коли і точні терміни – він не називає, але був попереджений вчасно главою СБУ Грицаком, розповів Геращенко в інтерв'ю 112 Україна.

"Слідство вважає, що це (замах - Ред.), швидше за все, пов'язано з моєю активною громадською позицією щодо недопущення дій з продовження агресії проти України, а також з моєю роботою з розвитку проекту "Миротворець", - заявив радник глави МВС.

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Цей сайт, за словами Геращенка, є дуже болісним для всіх тих осіб, які вели і ведуть підривну діяльність проти України. Фактично вони в Україні не можуть легально перебувати, не можуть користуватися банківськими рахунками, фактично, вони знаходяться під наглядом спецслужб.

"Це напружує їх, і я думаю, що це була терористична акція, мета якої була пропагандистська діяльність: "Бачите, ми його дістали в Києві". Типу "у нас руки довгі", - припустив він.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня СБУ запобігла замаху на депутата від партії "Народний фронт", радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.

Служба безпеки України оприлюднила відеодокази планування замаху на громадського діяча, народного депутата, який готувався і контролювався з території Росії.