НФ засуджує цинічну наругу над українським та польським меморіалами жертв НКВС у Биківні

"Вчинене блюзнірство проти пам’яті мучеників наших народів – поза межею моралі. Ці події аж ніяк не випадковий збіг обставин. Йдеться про цілеспрямовану диверсію проти добросусідських взаємин між Україною і Польщею. Акти антипольського вандалізму в Україні й підступна наруга над українськими пам’ятниками у Польщі організовані тими, хто рівною мірою бажає зла нашим народам і не сприймає ані української, ані польської свободи", - наголосили в НФ.

"Блюзнірський почерк – добре знайомий. Аморальність, цинізм і терор – це традиційні методи радянських, а тепер російських спецслужб. Оголосивши війну демократичному світу, Кремль зробив ставку на провокації і розпалювання ворожнечі у Європі. Їхня головна мета – протиставити наші народи, загострити розбіжності, ширити ненависть. У такий спосіб Москва прагне зробити нас противниками, нездатними до спільної боротьби за свободу та демократію", - йдеться у заяві партії.

«Народний фронт» вимагає від Національної поліції та Служби Безпеки України якнайшвидше встановити винуватців і виконавців ганебного варварського злочину. Для України це – справа принципу і честі.

"Українським та польським спецслужбам варто об’єднати зусилля у виявленні і запобіганні виявам гібридної агресії проти наших держав. Для українських і польських політиків це – також сигнал покласти край будь-яким непорозумінням і чварам, які б заохочували атмосферу неприязні. Пам’ятаймо, що наші історичні порахунки завжди приносили вигоду російському імперіалізму, а втрата незалежності одного з нас врешті призводила до катастрофи іншого. Досягнувши порозуміння, ми позбавимо сенсу будь-яких спроб чинити диверсії на наших святощах і нашій пам’яті", - йдеться в заяві партії.