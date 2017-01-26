Глава МінТОТ про Донбас: жодного особливого статусу, військовий шлях звільнення можливий
У ситуації на окупованому Донбасі є певні позитивні тенденції для України.
Про це в інтерв'ю "Українській правді" заявив міністр з питань тимчасово окупованих територій та переміщених осіб Вадим Черниш.
Серед позитивних тенденцій - виснаження російської економіки, бо на брязкання зброєю витрачаються колосальні ресурси; міжнародний тиск; загалом репутаційні, економічні, політичні, навіть військові проблеми Росії.
"Тому ми маємо можливість у певний момент скористатися ситуацією", - наголосив глава МінАТО.
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При цьому, продовжив він, військовий шлях звільнення можливий, якщо з того боку не буде Росії з регулярними військами в десятки, якщо не сотні тисяч.
Говорячи про "особливий статус" Донбасу, Черниш наголосив, що це відкидається.
"Формула уже придумана, вона прописана в Мінських угодах. Там йдеться не про особливий статус – а про "особливий порядок місцевого самоврядування", - наголосив міністр.
Раніше повідомляв УНІАН, відносна більшість респондентів (42,3%) вважають, що питання про статус тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей необхідно виносити на всеукраїнський референдум.