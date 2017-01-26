Глава МінТОТ про Донбас: жодного особливого статусу, військовий шлях звільнення можливий

Про це в інтерв'ю "Українській правді" заявив міністр з питань тимчасово окупованих територій та переміщених осіб Вадим Черниш.

Серед позитивних тенденцій - виснаження російської економіки, бо на брязкання зброєю витрачаються колосальні ресурси; міжнародний тиск; загалом репутаційні, економічні, політичні, навіть військові проблеми Росії.

"Тому ми маємо можливість у певний момент скористатися ситуацією", - наголосив глава МінАТО.

Читайте такожУ МінАТО пояснили, чому не можна визнати непідконтрольні території Донбасу окупованими (інфографіка)

При цьому, продовжив він, військовий шлях звільнення можливий, якщо з того боку не буде Росії з регулярними військами в десятки, якщо не сотні тисяч.

Говорячи про "особливий статус" Донбасу, Черниш наголосив, що це відкидається.

"Формула уже придумана, вона прописана в Мінських угодах. Там йдеться не про особливий статус – а про "особливий порядок місцевого самоврядування", - наголосив міністр.

Раніше повідомляв УНІАН, відносна більшість респондентів (42,3%) вважають, що питання про статус тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей необхідно виносити на всеукраїнський референдум.