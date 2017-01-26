Полторак звільнив генерала, який заснув на засіданні комітету - радник заступника міністра

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила радник заступника міністра оборони та радник міністра інформполітики Аліна Фролова.

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"Щойно Полторак на засіданні Комітету реформ МОУ звільнив генерала, який спав. З формулюванням "про які реформи може йтися, якщо генерали сплять". Я під враженням... Круто!", - написала вона.

Прізвище генерала поки не називається.

Раніше Полторак заявляв, що Україна не може розтягувати процес приведення Збройних сил до стандартів НАТО через триваючу російську агресію.