ПАРЄ засудила Росію за терористичну діяльність в Україні - Логвинський

Про це йдеться в декларації ПАРЄ №14257, повідомив на своїй сторінці у Facebook автор документа, віце-президент ПАРЄ від України Георгій Логвинський.

"Депутати усіх політичних груп ПАРЄ, окрім об'єднаних лівих, засудили дії російських спецслужб, спрямовані на усунення народного депутата України Антона Геращенка. Важливо відзначити, що депутати від Грузії підтвердили аналогічні ситуації на їх території, коли спецслужби Росії використовували представників криміналітету і колишніх ув'язнених з окупованих територій з метою організації терактів і усунення політично неугодних осіб", - написав Логвинський.

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Як повідомляв УНІАН, 21 січня стало відомо про затримання двох раніше судимих громадян України, які за вказівкою ФСБ РФ готували замах на народного депутата України Антона Геращенка. За даними СБУ, зловмисники мали намір закласти вибуховий пристрій під автомобіль депутата, щоб він вибухнув на місці або під час руху. Відповідно до перехоплених розмов, після скоєння злочину вони планували втекти до Росії.

Шевченківський районний суд Києва 21 січня заарештував зловмисників на два місяці без права внесення застави.

Геращенко заявив, що спроба замаху на нього є діяльністю диверсійно-терористичного центру РФ для вербування раніше судимих громадян України з метою здійснення ними провокацій, диверсій і вбивств на території нашої країни.

Нагадаємо, Логвинського було обрано віце-президентом ПАРЄ за квотою України 23 січня терміном на рік. Також Логвинського обрано головою підкомітету Парламентської асамблеї Ради Європи з проблем злочинності і боротьби з тероризмом.