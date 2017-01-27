Геращенко розповіла, на яких літаках українська делегація літає до Мінська

Про це вона сказала, коментуючи інформацію в ЗМІ щодо того, що учасники Мінських переговорів від України літають чартерним літаком, пише Українська правда.

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"Ми літаємо часто рейсовими літаками, але іноді користуємося пропозицією летіти чартерним літаком, щоб усі учасники цього процесу могли обговорити важливі питання", - сказала Геращенко.

Геращенко наголосила, що за такий чартерний переліт держбюджет України не сплачує ані копійки.

Як повідомляв УНІАН, журналісти виявили, що українська делегація справді літає між Києвом та Мінськом чартерами. Але не державними, а чомусь приватними.