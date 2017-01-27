Геращенко розповіла, на яких літаках українська делегація літає до Мінська
15:36, 27 січня 2017Політика
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Перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко повідомила, що літає до Мінська на переговори тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України переважно рейсовими літаками.
Геращенко зазначила, що делегація часто літає рейсовими літаками / УНІАН
Про це вона сказала, коментуючи інформацію в ЗМІ щодо того, що учасники Мінських переговорів від України літають чартерним літаком, пише Українська правда.
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"Ми літаємо часто рейсовими літаками, але іноді користуємося пропозицією летіти чартерним літаком, щоб усі учасники цього процесу могли обговорити важливі питання", - сказала Геращенко.
Геращенко наголосила, що за такий чартерний переліт держбюджет України не сплачує ані копійки.
Як повідомляв УНІАН, журналісти виявили, що українська делегація справді літає між Києвом та Мінськом чартерами. Але не державними, а чомусь приватними.
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