У БЮТ відповіли Ющенку: на злодії шапка горить

Нападками на БЮТ Президент України Віктор ЮЩЕНКО та його оточення «хочуть прикрити власні зловживання у земельній сфері та розкрадання державного майна», - заявляє заступник керівника фракції БЮТ Богдан ГУБСЬКИЙ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, коментуючи вчорашню прес-конференцію В.ЮЩЕНКА, Б.ГУБСЬКИЙ сказав: «Це пов`язано з тим, що Віктор ЮЩЕНКО на майбутніх президентських виборах, за всіма соціологічними дослідженнями, увійде, у кращому випадку, у першу п`ятірку».

«Нападками на БЮТ Президент та його оточення хочуть прикрити власні зловживання у земельній сфері та розкрадання державного майна», - сказав він, додавши, що на «на злодії шапка горить».

«Підтвердженням цьому є той факт, що минулого тижня органами МВС був затриманий при одержанні хабара 42 млн. доларів керівник районної державної адміністрації, призначений особисто Президентом ЮЩЕНКОМ», - сказав депутат.

Він зазначив, що це «ще раз підтверджує той факт, що вся земля Київщини розкрадена чиновниками, що підписують акти на землю та призначаються Президентом».

Б.ГУБСЬКИЙ пообіцяв, що найближчим часом Блок Юлії Тимошенко оприлюднить на прес-конференції конкретні факти розкрадання земель, на яких стоять підписи людей, призначених особисто президентом.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня на підсумковій річній прес-конференції «Майбутнє твориться сьогодні» Президент звинуватив уряд і Блок Юлії Тимошенко у незаконних оборудках із землею у Київський області.

«Там працює ціла злочинна група під покровом однієї політичної сили – БЮТ. І доки до кримінальної відповідальності не буде притягнутий депутат цієї групи, ми змагання у Київській області не виграємо», - сказав Президент.

Він зауважив, що все робить для того, щоб в рамках закону були здійснені всі необхідні кроки і була припинена злочинна діяльність, яка «твориться у земельних відносинах і по Київській області, зокрема». «Це робота глави уряду і її політичної сили», - сказав Президент.

За його словами, керівник управління земельних ресурсів Київської області був арештований, але під тиском прем’єра був звільнений. «Робиться це вночі, здається, після 12-ї години ночі. Людина, яка виконувала обов’язки керівника земельних ресурсів України, має три судимості – хто його поставив, чиє розпорядження?», - запитав В.ЮЩЕНКО.

Президент розповів, що людина, яка має велику посаду, «в одному з провідних інститутів, який займається плануванням землі, є учасником злочинного угруповання, має кличку, має все, як полагається і представляє одну політичну силу».

В.ЮЩЕНКО розповів, що отримав десятки звернень від народних депутатів, а також жителів Київщини, у яких розповідається про незаконні оборудки з землею, а також просять допомоги. «Оце все людські підписи простого українського села, де творяться БЮТом через депутата БЮТ і всю ієрархію злочини з землею», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Глава держави також повідомив, що минулого тижня Генеральна прокуратура підготувала подання щодо скасування депутатської недоторканності і арешту «цього жуліка і відкрити кримінальну справу».