Зварич розкусив плани СП: готується «операція «Зозуля»

Народний депутат від блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Роман ЗВАРИЧ заявляє про підготовку фактичної ліквідації партії «Народний Союз Наша Україна».

Про це він повідомив в інтерв`ю інтернет-виданню «Обком».

Р.ЗВАРИЧ назвав дуже реальним сценарій, опублікований нещодавно цим виданням, за яким «у надрах президентського Секретаріату готується свого роду «операція «Зозуля», суть якої полягає в упровадженні «Єдиного Центру» під бренд «Нашої України» з поступовим «викиданням» з гнізда представників цієї сили. І що кістяк майбутнього проекту складуть «ЄЦ» і «погоджувачі» від «Нашої України».

У той же час він зауважив, що деякі нюанси, описані виданням, є помилковими.

“Формально це називатиметься або вливання «ЄЦ» в «Нашу Україну», або об`єднання двох партій. Проте справжній план (як я його розумію) свідчить про те, що йдеться про ліквідацію «Нашої України», вливання осколків «Нашої України» в «Єдиний Центр» - і все це з одночасним перейменуванням «Єдиного Центру» на «Нашу Україну», - відзначив він.

За словами Р.ЗВАРИЧА, він ще не вирішив, чи піде він у цю суботу на другий етап з`їзду «Народного Союзу Наша Україна».

Раніше джерело в НСНУ повідомило УНІАН, що на 17 січня планується проведення об`єднувального з`їзду партій "Народний Союз Наша Україна" і "Єдиний Центр", “під питанням” - приєднання до них і Народно-демократичної партії.