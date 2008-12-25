Медведєв: відносини Росії і України перебувають на найнижчій стадії

Відносини Росії і України перебувають на найнижчій стадії за останні роки, заявив Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ провідним російським телеканалам.

Як передає власний кореспондент УНІАН, він зазначив: «Що ж до відносин в цілому, то, ще раз наголошую, на жаль, на мій погляд, на нижчій стадії ці відносини за останні роки не були жодного разу. І це дуже сумно».

«Я можу вам сказати відверто, що, звичайно, у мене все це викликає відчуття жалю. Між Росією і Україною мають бути особливі відносини – відносини братні, відносини, засновані на тисячолітній історії, на спільних цінностях, близькому зв`язку економік, генетичному зв`язку між людьми», - впевнений Президент РФ.

«На жаль, за останній час нічого доброго в цьому напрямі зроблено не було. Я зараз не розбиратиму подробиці російсько-українських відносин. Хоча, ви знаєте, те, що ряд українських керівників, по суті, ухвалювали рішення про те, щоб постачати зброю Грузії і направляти до Грузії людей, навчених для того, щоб стріляти по російських Збройних силах, інакше як злочином проти російсько-українських відносин назвати не можемо. Це назавжди залишиться в нашій пам`яті безвідносно до долі тих чи інших людей», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.