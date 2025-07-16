Щоб отримати платівку, потрібно вбити зомбі на курці.

Мемна пісенька Lava Chicken, яку у фільмі Minecraft виконав Джек Блек, перебралася в саму гру. З виходом версії 1.21.94 у Minecraft з'явилася платівка з реміксом треку від Hyper Potion.

Оригінальна версія завдовжки всього 34 секунди нещодавно стала найкоротшою піснею в історії, що потрапила в Billboard Hot 100. І Mojang з гумором підійшла до способу отримання диска.

Щоб дістати платівку, доведеться перемогти зомбі на курці. Імовірність його появи вкрай мала: якщо поруч немає курок, шанс становить 0.25%, а якщо є - збільшується до 0,4875%.

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Утім, це не перший елемент із фільму, який перекочував у гру. Раніше Mojang додала в Minecraft осідланих щасливих гастів з упряжками, натхненних сценою погоні з екранізації, де пігліни атакують героїв у небі.

Фільм Minecraft із Джеком Блеком став справжнім хітом, зібравши вже понад 500 мільйонів доларів і претендуючи на звання найуспішнішої відеоігрової екранізації в історії.

Чималу роль у цьому зіграла якраз сцена із зомбі на курці, що стала настільки популярною, що в кінотеатрах діти починали кричати "chicken jockey!" в голос, а іноді справа доходила до виклику поліції.

Раніше ми розповідали, що з наступним оновленням Minecraft мідь перестане бути марною. З матеріалу тепер можна буде крафтити інструменти, і не тільки.

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