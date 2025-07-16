Представник ГУР попередив, що ці ракети використовувати дуже непросто.

Навіть, якщо США нададуть Україні далекобійні ракети Tomahawk, їх буде складно застосовувати, оскільки ЗСУ не мають стратегічних літаків, із яких їх запускають.

Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Вадим Скібіцький у коментарів The Guardian.

"Їх непросто використовувати. Основними носіями є бойові кораблі або стратегічні бомбардувальники. У нас немає стратегічних бомбардувальників", - пояснив ситуацію представник ГУР.

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При цьому Скібіцький наголосив, що Україні важливо завдавати "кінетичних" ударів по військових об'єктах в глибині РФ. Він зазначив, що росіяни перенесли стратегічні військові бази більш ніж на 500 км від кордону з Україною, тому тепер по них можна бити лише за допомогою безпілотників із 5 кг вибухівки.

Він додав, що в даний час зі США ведуться переговори про зняття обмежень на удари ракетами ATACMS з радіусом дії 300 км. ATACMS оснащені 500-кілограмовою вибухівкою і можуть спричинити більші руйнування:

"Для нас дуже важливо отримати дозвіл від США на використання ракет великої дальності. Ми хочемо руйнувати і виводити з ладу, згідно з процедурою НАТО", - пояснив мету Скібіцький.

Надання Україні ракет Tomahawk

Нещодавно видання Washington Post повідомило, що президент США Дональд Трамп думав над можливим наданням Україні далекобійних ракет Tomahawk. Але рішення цього питання очільник Білого дому відклав.

Вчора авіаційний експерт Валерій Романенко сказав, що навряд чи Трамп дасть Україні таку зброю, яка зможе сильно нашкодити російському диктатору Володимиру Путіну. "Не будемо покладатися на Трампа, бо він скоріше застрелиться, аніж щось дасть таке, що нашкодить Путіну", - сказав Романенко.

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