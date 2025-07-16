Такий підхід змушує країни ЄС і Велику Британію підкріпити свої слова про підтримку України більш активними заявами.

Президент США Дональд Трамп оголосив про плани розширити постачання зброї в Україну, однак при цьому змусити Європу платити за це. Однак, як пише оглядач The Telegraph Річард Кемп, ця ідея стикається з критикою з боку європейців.

"План Трампа... геніальний, принаймні, як концепція. Він змушує країни ЄС і Велику Британію підкріпити свої слова справами, а не дозволяти їм відбуватися порожніми заявами на кшталт "ми б зробили більше, але у нас просто немає зброї". Він ідеально вписується в його рішучість перекласти на Європу більшу частину тягаря вирішення її власних проблем. І він має бути вигідний американським виборцям, серед яких подальше фінансування оборони України з боку США непопулярне", - зазначає Кемп.

Як нагадує видання, Трамп пообіцяв Україні Patriot, які будуть або закуплені безпосередньо у США, або надані з власних запасів країн НАТО з подальшою заміною. Однак міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що перші Patriot буде відправлено в Україну за кілька місяців, що, очевидно, означає, що Берлін не готовий передавати свої власні ракетні системи, зазначає оглядач.

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Зрозуміло, що Німеччині слід турбуватися про власну протиповітряну оборону, зазначає Кемп:

"Але його коментарі красномовно свідчать про те, в чому, як і раніше, полягають пріоритети Європи, незважаючи на нібито наполегливі заяви континенту про готовність зробити все можливе для перемоги України".

Крім того, запропонований Трампом новий режим вторинних мит проти країн, які ведуть бізнес із Росією, також може справити переконливий вплив. Однак глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас заявила, що 50-денний термін, наданий Трампом Путіну для переговорів, "дуже довгий".

"Можливо, Каллас варто негайно запровадити вторинні мита ЄС, а не вигукувати критику з боку?", - іронізує Кемп.

Він підкреслює, що останній гамбіт Трампа має шанс на успіх, якщо припустити, що Путін вірить у серйозність намірів європейців примусити Росію сісти за стіл переговорів.

"На жаль, вони не демонструють цього послідовно. Чи справді вони хочуть допомогти Україні виграти війну, чи просто хочуть, щоб Америка зробила це за них", - підсумовує аналітик.

Останні заяви Трампа - що відомо

Раніше президент США Дональд Трамп зустрівся з генсеком НАТО Марком Рютте. Під час спілкування з журналістами американський лідер сказав, що Україна отримуватиме зброю від США, однак тепер платити за неї будуть країни Європи. При цьому він заявив, що не планує надавати Україні далекобійні ракети JASSM.

Онтакже оголосив, що введе вторинні мита проти РФ та її партнерів, якщо протягом 50 днів не буде угоди щодо мирного врегулювання в Україні.

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