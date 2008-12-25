Ющенко увійшов до трійки найбільш згадуваних у Росії політиків

Президент України Віктор ЮЩЕНКО увійшов до трійки найбільш згадуваних і цитованих у Росії політиків у рейтингу «Найбільш медійні – 2008», складеному компанією "Медіалогія".

Як передає кореспондент УНІАН, рейтинг складено за найбільш згадуваними в російських ЗМІ персонами, компаніями, регіонами та медіа.

До трійки найбільш згадуваних персон увійшли: прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН – 348 тис. 494 публікацій, Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ – 339 тис. 032 і В.ЮЩЕНКО – 174 тис. 035 публікацій.

Також Президент України займає третє місце за цитованістю в російських ЗМІ – 44 тис. 404 публікацій після Д.МЕДВЕДЄВА (98 тис. 268) і В.ПУТІНА (78 тис. 443)

Крім того, Україна увійшла до трійки найбільш згадуваних країн у російських ЗМІ: на першому місці США – 1 млн. 047 тис. 558, на другому - Україна – 820 тис. 162, а Велика Британія – на третьому місці – 367 тис. 777 публікацій.

Дані рейтингу отримано за підсумками аналізу 3600 найвпливовіших російських ЗМІ. Період дослідження - з 1 січня до 24 грудня 2008 року. У кожній позиції рейтингу враховано загальну кількість публікацій.