Обстріл українського Ан-26 над Чорним морем: військова прокуратура розпочала розслідування

Про це повідомила УНІАН прес-секретар прокуратури Яна Стекачова.

«За фактом обстрілу українського транспортного літака Військово-морських сил Збройних сил України розпочато кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією ч. 2 ст. 115 КК України (замах на вбивство 2-х або більше осіб за обтяжуючих обставин)», - сказала прес-секретар.

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За її словами, встановлено, що обстріл стався 1 лютого під час тренувального польоту в морській економічній зоні України. Зокрема, в районі Одеського газового родовища з раніше захоплених Російською Федерацією бурових платформ було обстріляно транспортний літак ВМС України Ан-26.

Під час огляду літака виявлено пошкодження у вигляді 3-сантиметрового кульового отвору, що може бути наслідком обстрілу зі стрілецької зброї.

Військова прокуратура провела огляд повітряного судна, пошкодження зафіксовано, готується призначення необхідних експертиз, проводяться інші слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони Степан Полторак 1 лютого доповів президенту України Петру Порошенку про те, що під час виконання тренувального польоту у виключній (морській) економічній зоні України в районі Одеського газового родовища з раніше захоплених РФ бурових вишок зі стрілецької зброї було обстріляно транспортний літак ВМС України Ан-26.

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Крім того, за словами міністра, екіпаж виявив і зафіксував роботу радіолокаційної станції Російської Федерації в активному режимі, який зазвичай використовується для наведення ракет систем протиповітряної оборони.