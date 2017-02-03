"Потрібні певні умови": в АП пояснили, коли буде можливим референдум про вступ до НАТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу.

Єлісєв визнав, що заява президента України Петра Порошенка про необхідність проведення референдуму з питання вступу до НАТО викликала резонанс.

"По-перше, я хотів би сказати, що президент нічого нового не сказав. Глава держави повторив уже давно відому позицію про те, що останнє слово щодо вступу України до НАТО має належати українському народу", - заявив Єлісєєв.

"І саме в цьому контексті слід сприймати той коментар, який дав президент України щодо перспектив референдуму про НАТО німецькому виданню", - зауважив Єлісєєв.

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"Але звичайно, для того, щоб відбувся референдум, потрібні певні умови. І звичайно, рішення і часові рамки проведення референдуму будуть залежати від виконання цих умов. І ключова умова - це досягнення Україною достатньої відповідності критеріям НАТО", - сказав Єлісєєв.

Як повідомляв УНІАН, в інтерв'ю німецькій газеті Berliner Morgenpost Порошенко заявив, що в Україні пройде референдум з питання вступу країни до НАТО. За його словами, чотири роки тому лише 16% громадян підтримували вступ України в Альянс, зараз - 54%.

«Як президент я прислухаюся до думки мого народу і буду проводити референдум з питання про вступ у НАТО. І якщо українці проголосують, я зроблю все можливе, щоб досягти членства в Північноатлантичному альянсі», - заявив Порошенко.