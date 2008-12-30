Тимошенко вигадала симетричну відповідь Газпромові

Створено Групу здійснення оперативного реагування і зв’язку з Європейською комісією з питань транзиту російського газу територією України до країн ЄС.

Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО під час телефонних розмов з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою МЕРКЕЛЬ, Генеральним секретарем Ради ЄС, Верховним представником ЄС з питань спільної зовнішньої і безпекової політики Хав’єром СОЛАНОЮ і комісаром ЄС з питань енергетики Андрісом ПІБАЛГСОМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів, до складу групи увійшли представники Мінпаливенерго, МЗС, МНС та НАК „Нафтогаз України”.

Ю.ТИМОШЕНКО також поінформувала своїх співрозмовників про перебіг українсько-російських переговорів.

Під час розмов наголошувалось на необхідності знайти компромісне і справедливе рішення шляхом переговорів. Зміцнення енергетичної безпеки Європи і, зокрема, безпеки поставок газу, має спиратись на міжнародні зобов’язання та дотримання прозорих правил формування ціни і транзиту, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні глава «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР заявив, що «Газпром» сформував оперативний штаб з підготовки до припинення подачі газу в Україну.