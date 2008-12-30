Газпром створив штаб з підготовки до припинення подачі газу в Україну

«Газпром» сформував оперативний штаб з підготовки до припинення подачі газу в Україну.

Про це сьогодні в ефірі телеканалу «Вести» повідомив глава «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР, повідомляє «Газета.ру».

За його словами, якщо Україна до 1 січня не погасить заборгованість, то у «Газпрому» не буде ніяких підстав для поставки газу.

“Рахунок вже пішов на години. Якщо Україна до кінця дня 31 грудня не погасить свою заборгованість, то у «Газпрому» не буде ніяких підстав для поставки газу в Україну. «Газпром» вже сьогодні сформував оперативний штаб. Оперативний штаб почав свою підготовчу роботу», – сказав О.МІЛЛЕР.