Газпром закликає вплинути на Київ

"Газпром" закликає балканські країни використати юридичні засоби в рамках Європейської енергетичної хартії для впливу на Україну, яка почала відбір газу, призначеного для Європи, з транзитної труби, заявив заступник голови правління "Газпрому" Олександр Медведєв.

"Українська сторона не тільки заявила в доволі цинічній формі, що вона забирає газ з експортної труби, але, за повідомленням диспетчерського центру на Балканах, балканські країни почали вже не тільки відчувати, а й потерпати від того, що робить українська сторона", - заявив Медведєв в ефірі телеканалу "Вести".

"Відтак ми вважаємо необхідними, щоб балканські країни, які вже постраждали в цій ситуації, використали юридичні засоби, які вони мають у рамках Енергетичної хартії, для запобігання ескалації цих подій. "У цій хартії записано (а до цієї хартії Україна приєдналася абсолютно добровільно, ніхто її не примушував), що ніякі суперечки, дискусії, договори щодо транзиту газу не можуть служити приводом для створення перешкод для транзиту. Ми вважаємо, що час для цих дій не повинен бути згаяний", - цитує заступника голови правління РІА "Новости".

Напередодні "Нафтогаз" повідомив, що відбирає щодоби 21 млн. куб м газу з магістральних газопроводів для забезпечення роботи газоперекачувальних агрегатів. "Той об`єм, який потрібний для транспортування, - з поточної подачі. Це 21 млн. куб. м на добу", - сказав голова правління компанії Олег Дубина. За його словами, в ситуації, що склалася, технологічний газ повинен постачати "Газпром". "Вони зобов`язані це постачати, це включається в баланс їх постачання для прокачування їх газу", - наголосив глава компанії.

Також «Нафтогаз» заявляє, що, попри недоотримання від ВАТ «Газпром» необхідних об`ємів газу для виконання своїх зобов`язань перед країнами ЄС із транзиту природного газу, протягом доби використав з власних резервів 17 млн. куб. метрів газу, з яких 10 млн. куб. метрів було протранспортовані до країни Європи.