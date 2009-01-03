Газпром отримає 1,5 мільярди доларів від Нафтогазу 11 січня
Ще лишаються несплачені штрафи
ВАТ "Газпром" тільки 11 січня одержить від "Нафтогазу України" 1,5 мільярда доларів за поставлений наприкінці 2008 року газ, повідомив журналістам у п`ятницю офіційний представник російського концерну Сергій КУПРІЯНОВ, передає РІА “Новости”.
“З урахуванням вихідних днів, ми одержимо платіж 11 січня", - сказав він, підкресливши, що залишаються неоплаченими штрафні санкції у розмірі 614 мільйонів доларів.
Як повідомлялося, російська сторона оцінює борг "Нафтогазу України", орієнтовно, в 2 млрд. дол. За словами С.КУПРІЯНОВА, заборгованість «Нафтогазу» за листопад становить 805,8 млн. дол., за грудень – 862,3 млн. дол. і штрафні санкції - близько 450 млн. дол.
Нагадаємо, "Газпром" у четвер о 10.00 (мск) у зв`язку із закінченням терміну контракту повністю припинив поставки газу Україні, що є країною-транзитером. При цьому Росія продовжує в повному обсязі поставляти газ до Європи.