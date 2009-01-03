Газпром отримає 1,5 мільярди доларів від Нафтогазу 11 січня

ВАТ "Газпром" тільки 11 січня одержить від "Нафтогазу України" 1,5 мільярда доларів за поставлений наприкінці 2008 року газ, повідомив журналістам у п`ятницю офіційний представник російського концерну Сергій КУПРІЯНОВ, передає РІА “Новости”.

“З урахуванням вихідних днів, ми одержимо платіж 11 січня", - сказав він, підкресливши, що залишаються неоплаченими штрафні санкції у розмірі 614 мільйонів доларів.

Як повідомлялося, російська сторона оцінює борг "Нафтогазу України", орієнтовно, в 2 млрд. дол. За словами С.КУПРІЯНОВА, заборгованість «Нафтогазу» за листопад становить 805,8 млн. дол., за грудень – 862,3 млн. дол. і штрафні санкції - близько 450 млн. дол.

Нагадаємо, "Газпром" у четвер о 10.00 (мск) у зв`язку із закінченням терміну контракту повністю припинив поставки газу Україні, що є країною-транзитером. При цьому Росія продовжує в повному обсязі поставляти газ до Європи.