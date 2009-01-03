Позиція України у газовому конфлікті чітко розрахована

Позиція України, зокрема уряду, у газовому конфлікті чітко розрахована і відповідає інтересам держави.

Про це в коментарі УНІАН заявив політичний аналітик консалтингової групи «Політтех» Ярослав МАКІТРА.

“Уряд проявляє тверду позицію і демонструє рішучість у відстоюванні інтересів України”, - зазначив експерт.

За його словами, “українська влада в переговорах з російською стороною повністю відштовхується від домовленостей, що були досягнуті у Москві 2 жовтня і зафіксовані у двосторонньому меморандумі про співпрацю”. “Натомість Росія надає перевагу більш звичному для себе методу – банальному шантажу”, - зауважив Я.МАКІТРА.

Він вважає, що є всі підстави сподіватися на вирішення газової суперечки із максимальною вигодою для нашої держави. При цьому експерт нагадав, що уряд України вже продемонстрував, як можна досягнути поставлених цілей, коли зумів домогтися від Кремля письмової відмови від застосування посередників у газових поставках.

“У 2006 році наші сусіди вже призупиняли поставки газу. Тепер Росія наступає на ті ж граблі, при цьому порушуючи раніше досягнуті письмові домовленості про поетапний перехід на європейські ціни”, - сказав Я.МАКІТРА.

За його оцінкою, “такими діями Кремль, в особі “Газпрому” зайвий раз демонструє всій Європі, що абсолютно правий був Отто фон Бісмарк, коли свого часу заявив, що договір з Росією не вартує навіть паперу, на якому він складений”, - додав експерт.