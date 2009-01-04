Нафтогаз: як РосУкрЕнерго наварює на Газпромі - не наше питання

НАК "Нафтогаз України" не має боргів перед "РосУкрЕнерго", яка постачає російський газ.

Про це заявив голова компанії Олег ДУБИНА в інтерв`ю "5 каналу", повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів.

За його словами, 30 грудня «Нафтогаз» повністю закрив розрахунки за спожитий у 2008 році газ, перерахувавши "РосУкрЕнерго" 1 млрд. 522 млн. 800 тис. дол. США.

О.ДУБИНА наголосив, що подальші розрахунки - між "РосУкрЕнерго" та "Газпромом" - не є відповідальністю "Нафтогазу України".

"За інформацією, яка у мене є з «Газпрому», 31 числа (грудня) прийшло 511 мільйонів. Це не моє питання – питати у «РосУкрЕнерго», чому вони не розрахувалися одним платежем, як отримали ці кошти до себе? Чому вони розірвали – 31 грудня 511 млн., а в наступні дні, тому що довгі свята, і треба, може, заробити на цьому на банківських рахунках – я це не берусь пояснювати і обговорювати це питання. Це хай вони розбираються між собою. Я знаю, що 30-го числа я виконав обов’язки по контракту, які були", - повідомив керівник "Нафтогазу".

О.ДУБИНА наголосив, що не підтверджені судовими рішеннями штрафні санкції не є боргом.

Він також заявив, що йому нічого не відомо про новий "борг", про який заявила компанія "РосУкрЕнерго". "Позов на «Нафтогаз» у 55 мільйонів дійсно лежить у Стокгольмському суді. Це відносини НАК «Нафтогазу» і «РосУкрЕнерго» у 2006 році. Ось цей позов на 55 мільйонів дійсно існує і лежить в стокгольмському суді, там займаються адвокати цим позовом. Ось це я знаю. Все інше я не знаю", - повідомив О.ДУБИНА.

Довідка УНІАН. Компанія RosUkrEnergo AG ("РосУкрЕнерго") була посередником у схемі поставок газу до України в 2008 році.

1 січня 2009 року ВАТ «Газпром» припинив постачання газу до України, оскільки Москва і Київ не змогли домовитися про умови нового контракту. При цьому і Україна, і Росія запевняли і запевняють, що перебоїв з постачанням газу до Європи не буде.

2 січня RosUkrEnergo AG заявила, що «Нафтогаз України» порушує зобов`язання за контрактом з компанією на підйом і транспортування газу з підземних сховищ газу (ПСГ).

Того ж дня у НАК "Нафтогаз України" заявили, що компанія здійснила підйом з підземних сховищ газу тих обсягів природного газу для компанії RosUkrEnergo, що були заявлені компанією.

3 січня стало відомо, що RosUkrEnergo AG з метою забезпечення інтересів європейських споживачів газу подала позов в Арбітражний інститут Торговельної палати Стокгольма про стягнення боргу в 614 млн. доларів з НАК "Нафтогаз України" за поставлений природний газ і позов з вимогою зобов`язати "Нафтогаз" забезпечити транзит газу для експортних постачань за відповідними контрактами.