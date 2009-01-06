Європі треба диверсифікувати постачальників газу, а не маршрути

Польща планує допомагати Україні представляти «українські» аргументи в газовій суперечці з Росією, заявив польський міністр закордонних справ Радослав СІКОРСЬКИЙ на прес-конференції у Варшаві в вівторок.

«Польща буде допомагати Україні представляти свої аргументи», - сказав він.

Міністр не уточнив, як саме поляки планують помагати українцям представляти їх аргументи, наголосивши необхідність досягнення компромісу з росіянами.

Р.СІКОРСЬКИЙ відзначив необхідність обережних дій для уникнення загострення конфлікту.

«Польща не повинна займати позицію, яка могла би загострити конфлікт», - сказав міністр.

Він зауважив, що газовий конфлікт України та РФ має «надзвичайно складну історію».

Р.СІКОРСЬКИЙ також сказав, що конфлікт в чергове підтвердив необхідність диверсифікації поставок газу до Євросоюзу у першу чергу з точки зору постачальників енергоносіїв, а не нових маршрутів.

Серед таких пріоритетних проектів польський міністр назвав Nabucco та розширення потужностей Ямальського газопроводу, котрий проходить територією Польщі.

Як повідомляв УНІАН, станом на першу половину дня 6 січня Польща отримувала через українську газотранспортну систему лише 15% від законтрактованого обсягу газу.

Польська нафтогазова компанія PGNiG, яка вперше заявила про скорочення поставок газу з України 2 січня на 11%, яке до останнього часу компенсувала більшими поставками через Білорусь, у вівторок заявила про збільшення відбору газу із газових сховищ.

Польський уряд не виключає обмеження споживання газу для промисловості.

6 січня російський «Газпром» несподівано скоротив поставки транзитного газу до країн Євросоюзу до 92 млн. кубометрів, хоча 5 січня заявляв про намір протранспортувати понад 220 млн. кубометрів.

Український «Нафтогаз» заявив, що тим сам росіяни поставили під загрозу поставки газу до 9 країн ЄС.