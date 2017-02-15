Лещенко заявив, що суд закрив його "квартирну справу"

20:18, 15 лютого 2017
Політика
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Печерський районний суд Києва закрив справу про вчинення адміністративного правопорушення під час придбання квартири народним депутатом Сергієм Лещенком у зв'язку з відсутністю складу правопорушення.

Суд закрив

"Тільки що суд закрив справу стосовно мене у зв'язку з відсутністю складу правопорушення. Це - результат розгляду протоколу НАЗК про отримання мною неіснуючого подарунка. Йдеться про так звану "квартирну справу" і нібито знижку, якої не було в природі", - повідомив він на своїй сторінці в Facebook.

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Як повідомляв УНІАН, Національне агентство з питань запобігання корупції направило до Печерського райсуду Києва протокол про перевищення максимального розміру подарунка, отриманого Лещенко як народним депутатом. Йдеться про так звану «знижку», яку він отримав в процесі придбання квартири в центрі Києва у розмірі 1,8 млн грн. У разі, якщо б суд визнав Лещенко винним у вчиненні адмінправопорушення, він мав би сплатити штраф у розмірі 3,4 тис. грн і повернути подарунок.

29 грудня 2016 р. депутат не з'явився до суду, і засідання було перенесено на 25 січня.

25 січня адвокат заявив, що термін для притягнення Лещенка до адміністративної відповідальності за порушення під час придбання дороговартісної квартири минув.

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Теги: #Лещенко#квартира Лещенка