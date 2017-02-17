У ГПУ назвали причини затягування розгляду справ про злочини проти Майдану

Справа про розгін студентського Майдану 30 листопада 2013 року затягується у зв’язку з тим, що суддя відмовляється об’єднувати обвинувачення. Про це в ефірі програми «Право на владу» заявив начальник департаменту спец розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

Він пояснив, що у цій справі оголошено про підозру 19 особам: стосовно чотирьох командирів "Беркуту" і екс-керівника КМДА справи розглядаються у суді ще з лютого 2015 року і наразі вони не прийшли навіть до екватору свого розгляду.

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"Впродовж року справи можуть навіть не бути призначені до розгляду. Ми маємо ситуації із відводами, самовідводами, змінами підсудності", - заявив прокурор.

У той же час Горбатюк пояснює, що справа рухалася б швидше, якби суд все ж об'єднав обвинувачення щодо "беркутівців" і екс-голови КМДА. Втім, у зв’язку із відмовою суду, потерпілі і свідки змушені ходити у різні суди по одних і тих самих подіях.

Нагадаємо, за злочини під час Євромайдану в Україні засудили лише одну особу. Про це заявив начальник департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

"Із 35 вироків реальну міру покарання застосовано лише до однієї особи - одного з "тітушок", - сказав Горбатюк, Загалом, за словами Горбатюка, розслідування йде стосовно 351 особи, з яких 48 – це високопоставлені посадовці.