Путін про газ, Україну, Білорусь і шведське право

Транзит російського газу через територію України до Європи має здійснюватися за цивілізованими ринковими принципами відповідно до норм міжнародного права, заявив прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН.

Як передає РІА «Новости», на зустрічі з іноземними журналістами на питання про механізм розв’язання ситуації з транзитом російського газу, В.ПУТІН відповів, що цей механізм дуже простий.

"Механізм дуже простій - контракт на транзит. Повторю, цей контракт підпорядкований шведському праву", - сказав прем`єр РФ.

За його словами, у разі будь-яких проблем сторони повинні будуть звертатися до Стокгольмського арбітражного суду.

"Це найцивілізованіший шлях", - додав В.ПУТІН.

За його словами, Росія багато разів ініціювала переговорний процес з Україною. При цьому він сказав, що цей процес було припинено саме Україною.

"Якби сьогодні підписали (контракт), завтра б газ був", - сказав В.ПУТІН.

Відповідаючи на питання іноземних журналістів про те, якою, на його думку, має бути ціна, російський прем`єр зазначив, що "це комерційне питання".

"Ціна має бути ринковою, це очевидно", - додав він.

Прем`єр-міністр вважає безперспективними спроби України розв’язати ситуацію з транзитом російського газу шляхом національного законодавства.

"На жаль, наші українські партнери, незважаючи на підписані документи (про транзит газу), до цього суду (Стокгольмський арбітражний суд) не йдуть. Порушуючи всі зобов`язання, міжнародні правила, вони звернулися до Київського суду. Він ухвалив рішення про заборону транзиту російського газу українською територією. Якщо ми так і далі "цивілізовано" функціонуватимемо, то порядку тут ніякого не буде", - заявив В.ПУТІН.

Відповідаючи на питання, чому Росія продає Білорусі газ за нижчою ціною, ніж вона пропонує Україні, В.ПУТІН пояснив, що це викликано двома причинами.

По-перше, нагадав російський прем`єр, Росія придбала у Білорусі 50% її газотранспортної мережі. "Це форма розрахунків", - пояснив він.

По-друге, сказав В.ПУТІН, у ціні на газ для Білорусі не враховуються митні збори, оскільки у двох країн існує особливий економічний режим у торгівлі.

Водночас В.ПУТІН із жалем зазначив, що в Україні ухвалено закон, який забороняє продаж і оренду національної газотранспортної системи.