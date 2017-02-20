Рада має відреагувати на визнання Москвою "паспортів Л/ДНР" - голова комітету ВР у закордонних справах

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала голова комітету ВР у закордонних справах Ганна Гопко на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

“Визнання Москвою документів терористичних організацій “ЛНР” і “ДНР” — це чергове свідчення того, що Москва буде продовжувати ескалацію, посилювати окупацію ОРДЛО”, - зазначила вона.

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На думку депутата, важливо, щоби парламент не дозволив жодним провокаторам розхитувати ситуацію, тому український парламент має виступати як одна національна збірна.

Також Гопко наголосила, що ключовою відповіддю на зовнішню окупацію має бути продовження реформ в Україні.

За її словами, зустріч у Мюнхені показала, що Україна має підтримку на міжнародному рівні, і парламенту України дуже важливо почати робити важливі кроки – зокрема, з оновлення складу Центральної виборчої комісії, з оновлення Рахункової палати.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого президент РФ Володимир Путін підписав указ про визнання в Росії «документів», «виданих громадянам України та особам без громадянства, які проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України, до політичного врегулювання ситуації в цих районах».

Президент України Петро Порошенко заявив, що це рішення є черговим доказом російської окупації й порушенням міжнародного права.

53-я Міжнародна конференція з питань безпеки тривала в Мюнхені з 17 до 19 лютого. У заході взяли участь близько 500 осіб, серед них - генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, високий представник ЄС Федеріка Могеріні, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, глава Пентагону Джеймс Меттіс, сенатор-республіканець Джон Маккейн, лідери європейських держав.

Президент Петро Порошенко за результатами переговорів із віце-президентом Сполучених Штатів Америки Майком Пенсом «на полях» конференції заявив, що Україна отримала чергове підтвердження потужної світової підтримки в боротьбі з агресією РФ.