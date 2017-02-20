Біля АП посилили охорону (фото)

На вулиці Банковій перебуває кілька рядів Нацполіції та Нацгвардії, передає "Українська правда".

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Нижче, по вулиці Інституцькій, розташована велика колона Нацгвардії, яка перекриває рух на Банкову.

Водночас люди постійно прибувають на Майдан Незалежності та до монументу Небесної сотні та вшановують пам'ять загиблих.

Сутичок у центрі Києва не було.