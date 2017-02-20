Біля АП посилили охорону (фото)
19:58, 20 лютого 2017Політика
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Біля Адміністрації президента у понеділок ввечері посилили охорону.
На вулиці Банковій перебуває кілька рядів Нацполіції та Нацгвардії, передає "Українська правда".
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Нижче, по вулиці Інституцькій, розташована велика колона Нацгвардії, яка перекриває рух на Банкову.
Водночас люди постійно прибувають на Майдан Незалежності та до монументу Небесної сотні та вшановують пам'ять загиблих.
Сутичок у центрі Києва не було.
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