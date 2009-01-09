Тимошенко: Україна не брала російськиий газ

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що Україна з початку газового конфлікту з Росією не використовувала незаконтрактований газ російського походження.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО сказала сьогодні в Києві журналістам після завершення переговорів із прем`єр-міністром Чехії Міреком ТОПОЛАНЕКОМ.

«З 1 січня 2009 року жоден грам російського газу не був використаний для внутрішніх потреб України», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава українського уряду розраховує, що моніторингова місія, створена за участю Єврокомісії та Євросоюзу, після вивчення підтвердить відсутність фактів несанкціонованого відбору російського газу з боку України. «Я переконана, що висновки будуть об`єктивні, й вони свідчитимуть про те, що без контракту Україна не взяла жодного грама російського газу», - додала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що Україна як і раніше залишається надійним партнером Росії у галузі транспортування природного газу до Європи. «Я хотіла б, щоб висновки були опубліковані, й Україна змогла захистити своє чесне ім`я», - сказала прем`єр.