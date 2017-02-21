"Штаб блокади" та Гройсман обмінялись своїми вимогами і пропозиціями

10:33, 21 лютого 2017
Політика
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Прихильники блокади торгівлі з окупованими територіями Донбасу вимагають від депутатів Верховної Ради продовження блокади, а також прийняття закону про окуповані території.

Так, вони анонсували кількатисячний мітинг під Верховною Радою, наразі там вже збираються люди.

Про це вони повідомили на своїй сторінці в Facebook.

Крім того, "блокадники" повідомили, що отримали офіційне запрошення  на перемовини від прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Відтак, вони висунули йому свої вимоги, а саме негайне звільнення полонених та прийняття закону, який забороняє торгівлю з непідконтрольними районами Донбасу. 

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Вони також озвучили пропозицію Гройсмана. За словами протестувальників, прем'єр запропонував входження представників штабу блокади до комісії з обміну полоненими.

"Кабінет міністрів скасовує дозволи, видані СБУ на переміщення товарів і видає Постанову, що регулює переміщення вантажів у відповідності з Законом про боротьбу з тероризмом", — озвучили вони другу пропозицію Гройсмана.

"Блокадники" зазначили, що прем'єр їм повідомив про незмогу впливати на більшість БПП і НФ у парламенті, тож прийняття Закону від нього не залежить.

Штаб блокади торгівлі з окупантами пообіцяв розглянути пропозиції Гройсмана і після консультацій з експертами та членами штабу дати відповідь.

Так чи інакше, протестувальники не збираються зупиняти блокаду. 

Як повідомляв УНІАН, 19 лютого поблизу Адміністрації президента відбулися зіткнення між протестуючими проти торгівлі з окупованим Донбасом і правоохоронцями, які почалися після того, як поліція не дала протестувальникам встановити намети біля АП.

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Теги: #Гройсман#протести#блокада Л/ДНР