В Авдіївці за останні тижні було пошкоджено понад 300 цивільних будинків – Геращенко

Про це перший заступник голови Верховної Ради України, представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко написала на своїй сторінці у Facebook.

«За останні тижні ескалації, після 29 січня, в Авдіївці було пошкоджено 328 цивільних будинків, два з них вчора. За весь час війни – 1032 будинків в приватному секторі і 91 багатоповерхівка», - повідомила вона.

Геращенко додала, що сьогодні разом з народним депутатом, заступником голови парламентського комітету з питань європейської інтеграції Марією Іоновою та депутатом Європарламенту Ребеккою Хармс побували в будинках, куди снаряди влетіли 17 лютого, минулої п'ятниці.

Як повідомляв УНІАН, російські війська і контрольовані РФ бойовики з 29 січня по 5 лютого вели масований обстріл Авдіївки, використовуючи важку артилерію, системи «Град» і танки.

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30 січня в результаті обстрілу було пошкоджено ЛЕП і припинено електропостачання міста, яке вдалося повністю відновити 6 лютого.

В результаті обстрілу загинули кілька мирних жителів Авдіївки. Із міста під час загострення ситуації були евакуйовані близько 300 осіб (з них близько 140 дітей).

18 лютого Авдіївка знову залишилась без електропостачання.

Станом на сьогоднішній ранок, за даними Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, теплопостачання в Авдіївці здійснюється в штатному режимі, водопостачання – згідно з графіком подачі води з резерву, та поступово з'являється світло.