Росіяни стають на шлях анексії Донбасу і знищення "мінського" формату - МЗС

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам.

"Ми вважаємо, що це ставить не тільки під питання, що це перший крок взагалі знищення цього формату як формату домовленості, тому що, як ви розумієте, Мінськ складається з деяких частин. Одна дуже важлива частина - це Тристороння (контактна) група, в якій є Україна, в якій є Росія, і в якій є ОБСЄ", - сказав Пристайко.

"Весь цей час Росія намагалася затягнути у цю Тристоронню групу таке утворення, як "ЛНР/ДНР". Ми постійно їм нагадували, що нічого такого не існує: є Росія, яка відповідальна за війну на нашій території, є Україна, як країна, яка страждає, і ОБСЄ, як миротворча організація, яка намагається допомогти нам відновити мир на нашій території", - додав заступник міністра закордонних справ.

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"Визнавши їх будь-яким чином як самостійні утворення, і зокрема, визнавши документи на освіту, номери на автомашини і все інше, Росія намагається створити з них таку псевдореспубліку, псевдоутворення державне. Ми їм нагадували, і всі наші партнери сказали, що це шлях анексії, шлях той, який вони проходили в Криму, і якщо вони будуть йти цими кроками, вони знищать все, що ми досягли до цього часу, і зокрема Мінський формат, Тристоронню контактну групу, зустрічі "нормандської четвірки" і все інше", - наголосив Пристайко.

Він сказав, що це дуже небезпечний крок з боку Росії, і тому Україна попереджала й надалі попереджає так не робити.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого російський президент Володимир Путін підписав указ про визнання у РФ «документів», «виданих громадянам України і особам без громадянства, які проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей, до політичного врегулювання ситуації у цих районах».

Президент України Петро Порошенко назвав це рішення черговим доказом російської окупації і порушенням міжнародного права.

У свою чергу в Кремлі заявили, що указ Путіна про визнання «паспортів» бойовиків «ДНР» і «ЛНР» є вирівнюванням ситуації «де-юре», яке не порушує Мінські угоди.