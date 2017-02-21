Парубій назвав прогули нардепів зрадою перед "хлопцями на передовій" та закрив засідання

Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав політичні сили в парламенті робити заяви про необхідність дочасних виборів, якщо вони не хочуть працювати в сесійній залі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на вечірньому засіданні парламенту у зв'язку з тим, що в сесійній залі зібралося дуже мало депутатів. Зокрема, візуально їх було не більше 200, хоча зареєструвалися нібито 344.

“Це просто підло, коли під час сесії вас немає на робочих місцях, це зрада перед тими хлопцями, які на передовій. Це те саме, якби вони під час бойових дій взяли автомати і пішли, сказавши, що у них важливі справи”, - зазначив Парубій.

Читайте такожВР затвердила порядок денний шостої сесії

Голова ВР вчергове наголосив, що “якщо цей парламент щось і погубить, то це не політична криза, а це повна відсутність відповідальності і дисципліни”. “І потім будете бігати по округах і шукати кошти на виборчу кампанію, і стояти в чергах у списки, щоб отримати місце”, - заявив він.

Як підкреслив Парубій, “ми цей парламент дискредитуємо кожен день самі”.

Він знову закликав провести засідання фракції з приводу необхідності відвідування сесійних засідань.

Звертаючись до депутатів, Парубій наголосив: “Хочете на дочасні вибори? Робіть політичні заяви і будемо йти на дочасні вибори. Будемо обирати тих депутатів, які здатні і можуть повноцінно працювати в залі”.

Після цього Парубій закрив засідання парламенту.

Раніше, Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що Україна не піде на жодні компроміси у питанні Криму.

Він наголосив, що окупація почалась з Криму і деокупація закінчиться Кримом. «Крим буде звільнений, він буде повернутий в законне поле управління, а подібні провокації і намагання запевнити західних партнерів, що Україна може знайти компроміс по Криму не відповідають дійсності», - сказав Парубій