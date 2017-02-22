Amnesty звинуватила Україну в утримуванні "десятків осіб" у "таємних в'язницях" СБУ

Організація Amnesty International у своєму останньому звіті про дотримання прав людини у світі заявляє, що отримала інформацію про "таємні арешти" та утримування людей в "секретних в'язницях" СБУ. У той же час захоплення людей, які підтримують Україну, на підконтрольних бойовикам територіях висвітлюється як "затримання" у відповідності з "розпорядженнями місцевих урядів".

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"І українська влада, і сили сепаратистів на сході України здійснювали незаконні затримання на підконтрольних їм територіях. Мирних жителів, запідозрених у симпатіях до супротивника, використовували в обмінах полоненими. Ті, хто були не потрібні протилежній стороні, залишалися в полоні, часто без визнання самого факту затримання, проводячи місяці без перспективи звільнитися і засобів правового захисту", - сказано у звіті.

Організація стверджує, що СБУ в Маріуполі, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Харкові і, можливо, в інших містах, "таємно утримували ще десятки людей". Деяких у підсумку обмінювали на осіб, що утримуються бойовиками.

"Три джерела незалежно один від одного повідомили Amnesty International і Хьюман Райтс Вотч імена 16 осіб, яких таємно утримували в СБУ Харкова з 2014 або 2015 року. Організації передали цей список українській владі. Як мінімум 18 людей, включно з тими 16 затриманими, пізніше таємно звільнили, але їх арешт так і не був визнаний офіційно. Троє звільнених: Віктор Ашихмін, Микола Вакарук і Дмитро Корольов — відмовилися мовчати про це і подали офіційні заяви", - йдеться в документі.

Також організація повідомляє про захоплення бойовиками людей, підозрюваних в "проукраїнської позиції". Проте ці факти пояснюються розпорядженням "урядів" "самопроголошених Донецької та Луганської народних республік".

"У самопроголошених Донецькій та Луганській народних республіках місцеві "міністерства державної безпеки" користувалися тим, що згідно зі спеціальним розпорядженням місцевих урядів могли затримувати людей на строк до 30 днів і затримувати багаторазово. Ігор Козловський (затриманий 27 січня) і Володимир Фомічев (затримано 4 січня) звинувачуються в незаконному зберіганні зброї, яке вони заперечують, і у "підтримці української сторони". Суд у Донецьку 16 серпня засудив Володимира Фомічева до двох років позбавлення волі. Ігор Козловський станом на кінець року залишався у попередньому ув'язненні", - заявили в Amnesty.

Нагадаємо, 29 серпня 2016 року була опублікована доповідь правозахисників Amnesty International і Human Rights Watch, в якій повідомлялося, що з "таємної в'язниці" Служби безпеки України були звільнені 13 осіб.

Цю тему періодично піднімають в ЗМІ, зокрема російські. Однак голова СБУ Василь Грицак подібні заяви спростовує: "У нас немає таємних в'язниць СБУ. Я відповідально про це заявляю. У нас є відділ забезпечення досудового слідства у місті Києві, який працює для Центрального апарату. У нас є сектору забезпечення досудового слідства в кількох областях України, в обласних центрах, в тому числі в місті Харкові", - сказав Грицак. Він підкреслив, що в цих приміщеннях ніхто не утримується і послався на уповноваженого з прав людини Валерію Лутковську, яка їх відвідувала. Також глава СБУ запрошував журналістів відвідати сектор забезпечення досудового слідства в Управлінні СБУ в Харківській області.