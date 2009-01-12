Путін: треба дівчину позбавити ілюзії

Україна бажає паразитувати на транзиті газу до Європи, заявив прем`єр-міністр РФ Володимир Путін в інтерв`ю німецькому телеканалу АРД, яке вийде в ефір 14 січня.

"Що стосується України, то, на жаль, ситуація сьогоднішнього дня наклалася не тільки на бажання паразитувати на своєму транзитному становищі, а й наклалася на внутрішню політичну кризу", - сказав Путін.

За його словами, багато людей в період "помаранчевої революції" думали, що житимуть краще, позбавляться корупції, і країна перейде до нормальних ринкових відносин, а інститути демократії тільки зміцнюватимуться.

"Сьогодні багато людей розчаровані. Колишні лідери "помаранчевої революції" не виправдали їх надій, а, навпаки, зловжили їх довірою. Політична боротьба втілюється в зіткненнях між кланами, і цілями є не зміцнення демократії та будівництво ринкових відносин, а задоволення особистих амбіцій і здобуття доступу до фінансових потоків, одним з яких є російський газ", - наголосив прем`єр.

Він вважає, що способом змінити це становище є диверсифікація потоків, транспортних можливостей і постачань від виробників у Росії до споживачів у Європі.

"Треба ці транзитні країни позбавити ілюзій, потрібно дівчину позбавити ілюзії - у наречених є вибір", - сказав Путін.

РІА “Новости”