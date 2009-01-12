Україна заново підпише угоду про транзит російського газу

Україна погодилася заново підписати угоду про транзит російського газу – цього разу без доповнення до протоколу, яке не влаштовувало Москву, повідомляє Эхо Москвы.

Вирішальною стала телефонна розмова між прем`єр-міністром України Юлією Тимошенко і главою Єврокомісії Жозе Мануелом Баррозу. Як повідомили в Єврокомісії, Тимошенко погодилася відокремити від основного документа односторонню заяву. Йдеться про вимогу надавати додаткові об`єми газу для здійснення транзиту – як вказує українська сторона, це необхідно для технічного забезпечення транзиту.

Російська влада і «Газпром», у свою чергу, вважають цю умову неприйнятною і називають її спробою легалізації крадіжки газу. А президент Медведєв прямо дав вказівку уряду не виконувати угоду до тих пір, поки Україна не відмовиться від декларації. При цьому європейські чиновники запевняють, що ніякого впливу на виконання протоколу українська заява вчинити не могла – це лише думка Києва. Проте, Жозе Мануел Баррозу попросив Юлію Тимошенко врахувати реакцію Москви і відмовитися від доповнення.

Російсько-український газовий конфлікт стане сьогодні головною темою екстреної зустрічі міністрів енергетики Євросоюзу. Не виключено, що там буде прийнято окрему заяву з цього питання.