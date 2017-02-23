"Це не допоможе вирішити конфлікт": посол Італії прокоментував визнання Москвою "документів Л/ДНР"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

"Усі країни визнають український суверенітет, цілісність і незалежність, і всі країни, які дотримуються цього принципу, вони не можуть визнати ті паспорти", - сказав дипломат.

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"І те, що такі документи були визнані президентом (Володимиром Путіним - УНІАН), це нічим не допоможе вирішенню конфлікту", - наголосив посол Італії.

При цьому на запитання про можливість посилення європейських санкцій у відповідь на визнання Росією "документів" окупаційних режимів Донбасу, посол зазначив, що не може сказати, чи можна посилити через це санкції, бо це не відноситься до його компетенції.

"Можна тиснути санкціями в якихось моментах, але головною метою завжди залишається вирішення конфлікту", - сказав посол.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого російський президент Володимир Путін підписав указ про визнання у РФ «документів», «виданих громадянам України та особам без громадянства, які проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей, до політичного врегулювання ситуації в цих районах».

Президент України Петро Порошенко назвав це рішення черговим доказом російської окупації й порушенням міжнародного права.

Своєю чергою в Кремлі заявили, що указ Путіна про визнання «паспортів» бойовиків «ДНР» і «ЛНР» вирівнюванням ситуації «де-юре», яке не порушує Мінські угоди.