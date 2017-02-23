"Це не допоможе вирішити конфлікт": посол Італії прокоментував визнання Москвою "документів Л/ДНР"
Посол Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа заявляє, що визнання Росією документів окупаційних режимів "ЛНР" та "ДНР" не допомагає врегулюванню конфлікту на Донбасі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.
"Усі країни визнають український суверенітет, цілісність і незалежність, і всі країни, які дотримуються цього принципу, вони не можуть визнати ті паспорти", - сказав дипломат.
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"І те, що такі документи були визнані президентом (Володимиром Путіним - УНІАН), це нічим не допоможе вирішенню конфлікту", - наголосив посол Італії.
При цьому на запитання про можливість посилення європейських санкцій у відповідь на визнання Росією "документів" окупаційних режимів Донбасу, посол зазначив, що не може сказати, чи можна посилити через це санкції, бо це не відноситься до його компетенції.
"Можна тиснути санкціями в якихось моментах, але головною метою завжди залишається вирішення конфлікту", - сказав посол.
Як повідомляв УНІАН, 18 лютого російський президент Володимир Путін підписав указ про визнання у РФ «документів», «виданих громадянам України та особам без громадянства, які проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей, до політичного врегулювання ситуації в цих районах».
Президент України Петро Порошенко назвав це рішення черговим доказом російської окупації й порушенням міжнародного права.
Своєю чергою в Кремлі заявили, що указ Путіна про визнання «паспортів» бойовиків «ДНР» і «ЛНР» вирівнюванням ситуації «де-юре», яке не порушує Мінські угоди.